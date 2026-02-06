За год Роспотребнадзор в Псковской области снял с реализации 127 кг мяса

В 2025 году управление Роспотребнадзора по Псковской области провело мероприятия по контролю и профилактике в отношении 26 продавцов мясной и птицеводческой продукции, состоялось 167 профилактических визитов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, за год исследовали более 1320 проб такой продукции на различные показатели безопасности.

16,9% образцов были неудовлетворительными по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие);

8,5% - неудовлетворительные по микробиологическим показателям (содержание бактерий, патогенных микроорганизмов и пр.);

2,9% - неудовлетворительные по санитарно-химическим показателям.

Неудовлетворительных проб по радиологическим показателям, содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявили.

Контрольные (надзорные) мероприятия показали, что наиболее частыми нарушениями законодательства в сфере технического регулирования являются: отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции; реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента; нарушения условия хранения и сроков годности мясной продукции;

Виновных лиц привлекли к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

С целью недопущения попадания на потребительский рынок недоброкачественной мясной и птицеводческой продукции специалисты управления сняли с реализации девять партий мясной продукции общим весом 127 кг.

Сведения о продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, внесены в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. В разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям», потребители могут подробно ознакомиться с выводами.