Лучшего государственного обвинителя выбрали в Псковской области

В прокуратуре Псковской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», который проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.
Фото: Прокуратура Псковской области
«Участники прошли серьёзные испытания: решили комплексные тесты по уголовному и уголовно-процессуальному праву, проверили на ошибки реальные приговоры судов области, подготовили и выступили с обвинительной речью по уголовным делам перед конкурсной комиссией», - отметили в прокуратуре.
Победителями стали:
- Заместитель Невельского межрайонного прокурора Светлана Блазнова.
- Старший помощник прокурора города Великие Луки Маргарита Быстрова.
- Помощник Островского межрайонного прокурора Алексей Иванов.
«Поздравляем победителей с заслуженным успехом! Теперь им предстоит представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса Генеральной прокуратуры Российской Федерации» - добавили в прокуратуре.