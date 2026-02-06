 
Лучшего государственного обвинителя выбрали в Псковской области

В прокуратуре Псковской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», который проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.

Фото: Прокуратура Псковской области

«Участники прошли серьёзные испытания: решили комплексные тесты по уголовному и уголовно-процессуальному праву, проверили на ошибки реальные приговоры судов области, подготовили и выступили с  обвинительной речью по уголовным делам перед конкурсной комиссией», - отметили в прокуратуре.

Победителями стали:

  1. Заместитель Невельского межрайонного прокурора Светлана Блазнова.
  2. Старший помощник прокурора города Великие Луки Маргарита Быстрова.
  3. Помощник Островского межрайонного прокурора Алексей Иванов.

«Поздравляем победителей с заслуженным успехом! Теперь им предстоит представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса Генеральной прокуратуры Российской Федерации» - добавили в прокуратуре.

