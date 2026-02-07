В малом зале УМВД России по Псковской области прошла встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский и Воронежский университеты МВД России в этом году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, ряды полицейских Псковской области пополнили более десяти выпускников ведомственных вузов.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

К молодым лейтенантам от лица руководства обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал молодым полицейским успехов в службе и карьерного роста. Достичь этого, по его словам, поможет терпение и стремление самосовершенствоваться.

Также полковник полиции обратил внимание на важность полученных в процессе обучения знаний и применения их на службе после окончания образовательных организаций МВД России. «Работа в полиции - сложная и ответственная, но в то же время очень интересная», - уточнили в прессс-службе.

В торжественной обстановке выпускникам вручили служебные удостоверения.

Теперь новые сотрудники органов внутренних дел отправятся нести службу в различные подразделения полиции на территории Псковской области.