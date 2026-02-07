 
Ушел из жизни актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина

Актер Игорь Гузун, периодически игравший в разных кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина, умер в пятницу в возрасте 65 лет, сообщается на портале «Кинотеатр.ру».

Кадр из сериала «Дипломатическая ситуация»

«Гузун Игорь Георгиевич. 30 мая 1960 - 6 февраля 2026», - говорится в карточке артиста.

Гузун окончил художественно-графическое отделение Кишиневского государственного педагогического института, а также актёрско-режиссёрские курсы Бухарестской Академии киноискусства (Румыния, 1986). Также работал учителем рисования в средней общеобразовательной школе Кишинева, затем - на студии «Молдова-фильм», пишет РИА Новости.

Артист сыграл более 80 ролей в 83 проектах, а также восемь раз исполнял роль Сталина в таких картинах, как «Дипломатическая ситуация», «Дом образцового содержания», «Приключения мага», а также в документальном проекте «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт».

