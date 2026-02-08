Поиск и увековечивание мест падения советских самолетов будут проводить в Новосокольническом округе

Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков провел рабочую встречу с командирами поисковых отрядов муниципалитета Станиславом Лохматовым (молодежный поисковый отряд «Грифон») и Дмитрием Савельевым (поисковый отряд «Поиск»), сообщается в Telegram-канале псковского поискового отряда «След Пантеры».

Фото: Telegram-канал псковского поискового отряда «След Пантеры»

Особый акцент был сделан на реализации нового масштабного проекта «Новосокольнический рубеж: железное эхо неба», автором и инициатором которого выступил командир молодежного отряда «Грифон» Станислав Лохматов.

Проект носит комплексный характер и направлен на системный поиск, детальное исследование и последующее увековечивание мест падения советских самолетов, потерпевших крушение в ходе ожесточенных воздушных сражений над Новосокольнической землей в годы Великой Отечественной войны. Работа будет включать в себя не только полевые выезды, но и глубокое изучение архивных данных для установления личностей пилотов и членов экипажей, которые десятилетиями числятся пропавшими без вести.

Глава округа подчеркнул, что поддержка таких инициатив является приоритетом, так как они позволяют не только возвращать имена павших героев из небытия, но и активно вовлекать молодежь в реальную исследовательскую деятельность.