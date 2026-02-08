Нутрициолог рассказала, когда начинать худеть к лету

Разумнее всего начать худеть к лету в конце зимы - начале весны, при этом важно делать это умеренными темпами и включить в рацион достаточное количество белка, рассказала президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Антонина Цвинария.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Лучшее время для разумного начала - конец зимы или начало весны: повышается активность, снижается тяга к тяжелой калорийной пище, появляется больше свежих овощей и фруктов. Основу здорового похудения в любое время года составляют сбалансированное питание и регулярность», - обратила внимание Цвинария.

Нутрициолог при этом отметила, что сама по себе идея похудения к лету неплохая, но если рассматривать ее не как гонку, а как повод начать заботиться о здоровье. Безопасный темп снижения веса - от 0,5 до 1 килограмма в неделю или 2-4 килограмма в месяц. «То есть за два-три месяца реально заметно улучшить форму не перегружая организм», - отметила Цвинария.

При похудении она порекомендовала использовать эффект последовательности в еде: начинать прием пищи с овощей, только потом есть белок, а в самом конце - углеводы. «Такая очередность снижает всплески глюкозы и уменьшает аппетит», - объяснила нутрициолог.

Кроме того, следует пересмотреть свою тарелку. Половину ее объема должны занимать овощи, одну четвертую - белок, и еще столько же - сложные углеводы, что «автоматически снижает плотность рациона без подсчетов». Ежедневно нужно употреблять 1,2-1,6 грамм белка на один килограмм массы тела, пишет РИА Новости.

«Сократите "скрытые" калории: уберите из зоны видимости перекусы, исключите из рациона кофе с сиропами, сладкие газированные напитки», - подчеркнула Цвинария.

«Самое сложное - удержать вес после диеты. Ключевое здесь - не возвращаться к старым привычкам, а закрепить новые. Исследования показывают, что без них вес удаётся удержать лишь около 20%. А если продолжать двигаться и питаться правильно, шанс сохранить форму возрастает до 60-70%», - заключила эксперт.