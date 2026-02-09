Тигренка-сироту нашли на автодороге в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края инспекторы охотнадзора обнаружили истощённого тигрёнка. Малыш сидел на обочине автодороги Комсомольск‑на‑Амуре — Николаевск‑на‑Амуре, сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Фото здесь и далее: Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края

Очевидцы незамедлительно сообщили о находке в управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Специалисты оперативно выехали на место, отловили тигрёнка и доставили его в Хабаровск.

После обнаружения малыша инспекторы тщательно обследовали местность в поисках взрослой тигрицы, но следов матери так и не нашли. Тигрёнка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

При первичном осмотре ветеринары констатировали: состояние тигрёнка критическое — он был крайне слаб и требовал круглосуточного ухода. Чтобы обеспечить малышу необходимые условия, его изолировали от другой подопечной центра — тигрицы, которую врачи между собой прозвали Викой. К тому моменту она уже окрепла, была бойка и активно проявляла характер.

Всю заботу о тигрёнке, которого ветеринары ласково назвали Тимошей, взял на себя Центр «Амурский тигр». За его состоянием следят эксперты центра совместно с сотрудниками службы охотничьего надзора Хабаровского края. Координатором работы стал Иван Шахов.

За время пребывания в центре Тимоша заметно окреп. Сейчас он стабильно принимает пищу и постепенно приходит в себя. Примечательно, что по характеру он сильно отличается от своей «соседки» Вики — малыш гораздо спокойнее и уравновешеннее