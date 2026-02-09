 
Общество

Тигренка-сироту нашли на автодороге в Хабаровском крае

0

В Комсомольском районе Хабаровского края инспекторы охотнадзора обнаружили истощённого тигрёнка. Малыш сидел на обочине автодороги Комсомольск‑на‑Амуре — Николаевск‑на‑Амуре, сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Фото здесь и далее: Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края

Очевидцы незамедлительно сообщили о находке в управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Специалисты оперативно выехали на место, отловили тигрёнка и доставили его в Хабаровск.

После обнаружения малыша инспекторы тщательно обследовали местность в поисках взрослой тигрицы, но следов матери так и не нашли. Тигрёнка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

При первичном осмотре ветеринары констатировали: состояние тигрёнка критическое — он был крайне слаб и требовал круглосуточного ухода. Чтобы обеспечить малышу необходимые условия, его изолировали от другой подопечной центра — тигрицы, которую врачи между собой прозвали Викой. К тому моменту она уже окрепла, была бойка и активно проявляла характер.

Всю заботу о тигрёнке, которого ветеринары ласково назвали Тимошей, взял на себя Центр «Амурский тигр». За его состоянием следят эксперты центра совместно с сотрудниками службы охотничьего надзора Хабаровского края. Координатором работы стал Иван Шахов.

За время пребывания в центре Тимоша заметно окреп. Сейчас он стабильно принимает пищу и постепенно приходит в себя. Примечательно, что по характеру он сильно отличается от своей «соседки» Вики — малыш гораздо спокойнее и уравновешеннее

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026