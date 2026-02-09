Свыше 400 тяжких преступлений помогли раскрыть псковские сотрудники ФСИН в 2025 году

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности территориального органа выступил начальник УФСИН Виктор Леонов.

Оперативными подразделениями УИС региона по итогам 2025 года оказана помощь в раскрытии 548 преступлений, из которых 427 преступлений категории тяжких и особо тяжких, 10 преступлений прошлых лет. По информации сотрудников УФСИН во взаимодействии с профильным отделом УМВД из незаконного оборота изъято 11 кг 824 г наркотических веществ.

В своем докладе руководитель УФСИН отметил увеличение объема выпускаемой продукции, работ и услуг для органов государственной и муниципальной власти. В результате совместного взаимодействия с правительством региона в 2025 году заключено контрактов на сумму почти 6 млн рублей.

В рамках реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» учреждениями УИС заключено 108 соглашений о взаимодействии с субъектами пробации, официально начал функционировать центр пробации. По линии уголовно-исполнительной инспекции по учетам прошло более 2700 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Уровень привлечения к исправительным и обязательным работам составил 100%.

«Оперативная обстановка в учреждениях области остается стабильной, управляемой и позволяет выполнять государственные и поставленные руководством ФСИН России задачи, - отметил Виктор Леонов. – Основные приоритеты - укрепление законности и правопорядка, соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, улучшение материально-бытового обеспечения, совершенствование системы охраны объектов, повышение трудозанятости осужденных».

Виктор Леонов поблагодарил представителей органов власти, руководителей правоохранительного блока, надзорных, следственных, судебных и других взаимодействующих структур, общественных и религиозных организаций за помощь в решении вопросов, связанных с деятельностью уголовно-исполнительной системы региона.

В рамках работы коллегии за достигнутые успехи в служебной деятельности ряд сотрудников отмечен ведомственными наградами, а также благодарственными письма правительства региона.

В заседании коллегии приняли участие руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Хлопков, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, руководители и представители органов исполнительной власти, правоохранительных ведомств, общественных организаций, руководящий состав УИС региона.