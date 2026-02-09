 
Общество

Выборская школа в Новоржевском округе отпраздновала 65-летие

Выборская средняя общеобразовательная школа торжественно отпраздновала свое 65-летие. Праздничное мероприятие собрало вместе педагогов, учащихся, а также многочисленных выпускников — не только тех, кто окончил школу в юбилейные годы, но и представителей других выпусков, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского округа

С праздничной датой образовательное учреждение поздравили официальные лица: глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, начальник управления по работе с территориями Ольга Васильева и советник директора по воспитательной работе Светлана Яичникова.

 
«В адрес педагогического коллектива прозвучало множество добрых и искренних пожеланий. Гости отметили неоценимый вклад учителей в образование и воспитание подрастающего поколения. Юбилей Выборской школы стал не просто праздничным событием, но и важным напоминанием о преемственности поколений, о ценности образования и о той особой роли, которую школа играет в жизни каждого человека», - отметили в администрации.

Параллельно с днем рождения Выборской школы 7 февраля в Новоржевской средней школе прошёл ежегодный вечер встречи выпускников.

