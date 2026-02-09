Единую базу банковских карт могут создать в РФ в течение года

Банк России в течение года подготовит единую базу, содержащую информацию о всех банковских картах, которыми располагают граждане, сообщил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

«По борьбе с мошенничеством в банковской сфере. Вы знаете, что это ограничение по картам. Здесь, мне кажется, нам удалось отработать с Центральным банком в первую очередь. (...) Мы вышли на оптимальное количество (банковских карт - ред.). Более того, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт. Для того, чтобы эти донастройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в понедельник.

По его словам, в настоящее время «много кредитных карт, которые привязаны и имеют статус банковской карты и так далее».

«На наш взгляд, мы хорошо в этом смысле с Центральным банком поработали, все чувствительные моменты сняты. И сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», - отметил замглавы Минцифры РФ.

Второй пакет поправок в законодательство, содержащих около 20 мер по борьбе с кибермошенничеством, был внесён в Госдуму правительством РФ в конце декабря. Документом, в частности, предлагается установить ограничение количества банковских карт: не более 20 на одного человека, «если иное количество не определено Советом директоров Банка России» (не более 5 карт в одном банке), пишет «Интерфакс».

В понедельник профильный комитет одобрил законопроект для принятия в I чтении. Ранее председатель комитета Сергей Боярский заявлял, что ко II чтению в законопроект по вопросу о банковских картах могут внести изменения, убрав ограничение в пять штук для одного банка. Боярский напомнил, что при введении ограничения на количество сим-карт на человека никаких условий по операторам связи, у которых эти карты приобретаются, не вводилось.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте прошлого года.