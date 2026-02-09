Единую базу банковских карт могут создать в РФ в течение года

Банк России в течение года подготовит единую базу, содержащую информацию о всех банковских картах, которыми располагают граждане, сообщил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.
По его словам, в настоящее время «много кредитных карт, которые привязаны и имеют статус банковской карты и так далее».
Второй пакет поправок в законодательство, содержащих около 20 мер по борьбе с кибермошенничеством, был внесён в Госдуму правительством РФ в конце декабря. Документом, в частности, предлагается установить ограничение количества банковских карт: не более 20 на одного человека, «если иное количество не определено Советом директоров Банка России» (не более 5 карт в одном банке), пишет «Интерфакс».
В понедельник профильный комитет одобрил законопроект для принятия в I чтении. Ранее председатель комитета Сергей Боярский заявлял, что ко II чтению в законопроект по вопросу о банковских картах могут внести изменения, убрав ограничение в пять штук для одного банка. Боярский напомнил, что при введении ограничения на количество сим-карт на человека никаких условий по операторам связи, у которых эти карты приобретаются, не вводилось.
Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте прошлого года.