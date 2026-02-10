Названы наиболее востребованные сферы для начинающих сотрудников в Псковской области

Вакансии для начинающих сотрудников на рынке труда Псковской области в начале 2026 года проанализировали аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и выявили профессиональные сферы, где чаще всего ищут работников без опыта. Также они составили топ наиболее востребованных навыков для таких кандидатов, которые чаще всего указывают региональные работодатели.

Популярные сферы для старта карьеры

По итогам января 2026 года лидером в Псковской области по доле вакансий для молодых соискателей без опыта стала сфера продаж и обслуживания клиентов — на нее пришлось 15% всех таких предложений. Диапазон предлагаемых зарплат составил от 37 до 90 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности — сфера домашнего и обслуживающего персонала с долей 11%. Здесь зарплаты варьируются от 32 до 190 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает сфера транспорта, логистики и перевозок (10%) с доходом от 48,8 до 190 тысяч рублей. Важно отметить, что максимальный заработок может значительно отличаться от фактических выплат, так как доход для некоторых специалистов этих сфер напрямую зависит от загрузки и количества отработанных часов.

В пятерку наиболее доступных для новичков направлений также вошли рабочий персонал (10% вакансий с зарплатами от 39 до 128 тысяч рублей) и розничная торговля (8% вакансий с доходом от 21,7 до 73,5 тысячи рублей).

Топ наиболее востребованных навыков у кандидатов без опыта

Абсолютным лидером среди требований к начинающим специалистам в Псковской области является умение работать в команде — его упоминают в 4% вакансий. На втором месте — грамотная речь (3%), на третьем — ответственность (2%). В первую десятку также вошли деловое общение, знание ПК, активные продажи, выкладка товаров, навыки продаж, телефонные переговоры, а также обучение и развитие.