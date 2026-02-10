Более 70% псковичей поддерживают идею рассчитывать отпуск только в рабочих днях — опрос

Большинство экономически активных жителей Пскова — 72% — одобряют законопроект ЛДПР, предлагающий рассчитывать отпуск только в рабочих днях, что фактически продлит время отдыха. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Против высказались лишь 8% респондентов, а 20% затруднились с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников, так и противников инициативы.

Молодежь и горожане 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Хотят отдыхать дольше и горожане с высшим образованием (72% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).

Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди граждан, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (83%).