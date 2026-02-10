Роскомнадзор продолжит введение ограничений против Telegram

Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ, сообщили в ведомстве.

«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семь административных протоколов составлены в отношении мессенджера Telegram по статье об отказе удалить запрещенный контент.

9 и 10 февраля российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Жалобы пользователей фиксировались и в середине января, и в конце декабря.