Клирик Троицкого собора Пскова: Аборт — тяжкий грех, приравненный к убийству

Церковь всегда рассматривала аборт как тяжкий грех, приравнивая его к убийству, и считает, что «особую тяжесть этому греху придаёт то, что страдает неповинный и беззащитный ребёнок». Такую позицию относительно абортов высказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев в эфире радио ПЛН FM.

Антоний Афанасьев подчеркнул, что «зарождение человека является великим даром Божьим», и любое посягательство на жизнь человека с момента зачатия является преступлением.

Он отметил, что широкое распространение и оправдание абортов в современном мире свидетельствует о глубоком моральном упадке и представляет угрозу для существования целых народов. «Аборт несёт угрозу и для физического, и для духовного здоровья женщины», — добавил клирик.

Антоний Афанасьев также рассказал о своем участии в Рождественских чтениях, где обсуждались последствия аборта для здоровья женщин: «Светилы медицинской науки общероссийского и регионального масштаба рассказывали о последствиях аборта, которые дают о себе знать непосредственно после совершения, а также о последствиях отсроченных. Об этом должна быть проинформирована каждая женщина».

Он предостерёг женщин от этого шага, основываясь на своём пасторском опыте, зная, как тяжело будет им после совершения аборта. «Какие переживания и душевные терзания тяготят женщину, совершившую аборт? Это тяжкий грех, ответственность не только матери, но и отца ребёнка, если он даёт своё согласие на аборт», — заявил Антоний Афанасьев.

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова также призвал: «Мы всячески должны поддерживать матерей на их пути вынашивания, рождения и воспитания детей».