Завод «Титан-Полимер» завершил плановое капитальное обслуживание производственного комплекса

Завод «Титан-Полимер» завершил плановое техническое обслуживание производственной линии и выход на производственные мощности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

Обслуживание включало проверку и настройку всех ключевых узлов и агрегатов, модернизацию отдельных элементов и внедрение новых решений, направленных на повышение производительности и снижение издержек. Проведение технического обслуживания позволило значительно повысить эффективность производства, сократить энергозатраты и обеспечить стабильный выпуск высококачественной продукции.

Результаты обслуживания подтвердили надежность и высокую работоспособность современного технологического оборудования, которое обеспечивает производственный цикл на заводе «Титан-Полимер».

Завершение капремонта подтверждает ориентированность предприятия на высокие стандарты качества и надежность поставок готовой продукции. Это позволяет заводу уверенно удерживать ведущие позиции на российском рынке БОПЭТ пленок и удовлетворять потребности клиентов в широком ассортименте качественной продукции.

«С учетом круглосуточной работы завода мы считаем приоритетом поддержание оборудования в оптимальном рабочем состоянии, поскольку именно оно гарантирует высокий уровень качества продукции. Предприятие продолжает совершенствовать производственные процессы, внедрять технологические решения и соблюдать международные стандарты качества», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.