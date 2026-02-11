В Псковской области обсудили пути повышения профсоюзного охвата в агропромышленном комплексе

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов провел рабочую встречу главой Общероссийского профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Натальей Агаповой. Они обсудили текущую ситуацию в отрасли в Псковской области, социально-экономическое положение работников, охват коллективными договорами хозяйствующих субъектов и работу в рамках системы социального партнёрства, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Профсоюзный охват в агропромышленном комплексе в регионе небольшой, при этом есть с чем работать, и наша общая задача — поступательно, организационно и кадрово укрепляться», — отметил Игорь Иванов.

Наталья Агапова поблагодарила Псковский областной совет профессиональных союзов за деятельность по координации работы и поддержке членских организаций профсоюзов в регионе, отметив высокую степень вовлечённости в проблематику отраслевого профсоюза, что, в свою очередь, позволяет оперативно реагировать на возникающие вызовы.