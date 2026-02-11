ВТБ и Т1 проведут соревнование по машинному обучению с призовым фондом 3 млн рублей

ВТБ и ИТ-холдинг Т1 запустили ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026. Его участники разработают и протестируют ML-решения для реальных банковских задач. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года, его призовой фонд составляет три миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.
Соревнование ежегодно собирает специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению как из России, так и из стран СНГ — и дает возможность участникам проявить себя в решении практических кейсов финансового сектора. Помимо этого, проект способствует росту профсообщества и становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе.
Data Fusion Contest 2026 будет включать в себя три задачи — «Страж», «Киберполка», «Герои». Участники могут представить свои решения сразу во всех направлениях или же сфокусироваться на решении какой-то одной задачи. Также состоятся онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.
В рамках задачи «Страж» участникам необходимо классифицировать неподтвержденные операции клиентов банка на основе обезличенных данных. Во втором направлении — задача «Киберполка» — потребуется провести многокритериальную классификацию для 41 финансового продукта. В задаче «Герои» участники подготовят наилучший план маршрутизации с учетом различных ограничений.
Помимо трех основных треков на Data Fusion Contest 2026 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по трем задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний.
Награждение победителей состоится 8–9 апреля в Москве на конференции Data Fusion. Пройти регистрацию и узнать подробную информацию о Data Fusion Contest 2026 можно на сайте конкурса.