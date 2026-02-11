Мягкая игрушка стала причиной иска на 50 тысяч рублей в Псковской области

Арбитражный суд Псковской области принял иск ООО «Правовая группа "Интеллектуальная собственность"» к ООО «Книжица» о взыскании 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства - Eika (Эйка) из сборника произведений «Серия дизайнов мягкой игрушки под общим названием Loricolori», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Скриншоты из материалов дела

В августе 2025 года в торговой точке, расположенной по адресу: деревня Борисовичи Псковского округа, улица Завеличенская, 23 установлен факт продажи мягкой игрушки.

Исключительные права на распространение произведения Eika (Эйка) из сборника произведений «Серия дизайнов мягкой игрушки под общим названием Loricolori на территории РФ принадлежат ИП Юсупову Р. Р. На основании договора право требования к нарушителям исключительных прав перешло к ООО «Правовая группа "Интеллектуальная собственность"». Как указывает заявитель, право на распространение объекта интеллектуальной собственности ООО «Книжица» не передавалось.

Общество указывает, что, осуществив продажу контрафактного товара, ответчик нарушил исключительные права правообладателя на произведение изобразительного искусства.

Исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства.