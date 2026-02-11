На границе РФ в Псковской области вернули две партии кормов для собак и кошек

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области государственными инспекторами Управления Россельхознадзора запрещено перемещение 2 тонн кормов для непродуктивных животных. Товар перевозился с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе проведения ветеринарного контроля должностные лица ведомства установили, что две партии кормов перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Перемещение 2 тонн кормов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов. Товары возвращены на территорию Республики Беларусь.