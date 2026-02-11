Юных псковичей приглашают поучаствовать в исторической игре «1418»

24 марта состоится всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», приуроченная к Году единства народов России, объявленному президентом РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодёжном центре Пскова.
Афиша: Молодёжный центр Пскова
Участвовать может любой желающий. Участников ждёт два блока по 10 вопросов о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн и о Героях Советского Союза. Все задания составлены на основе архивных документов, фото-, видео‑ и аудиохроники.
Регистрация и все подробности на сайте – игра-1418.рф.