Члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили ИК-4 регионального УФСИН России по Псковской области

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Псковской области, расположенную в с. Середка Псковского муниципального округа, с плановым визитом посетили представители Общественной наблюдательной комиссии региона Алексей Зацепов и Ольга Шатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника учреждения Николая Антонова правозащитники совершили обход территории колонии. Члены ОНК посетили медицинскую часть, карантинное отделение, жилые отряды, столовую для осужденных, а также ознакомились с условиями отбывания наказания на участке колонии-поселения. В столовой представители ОНК провели дегустацию приготовленного обеда, оценив качество и нормы питания.

В ходе визита члены ОНК провели беседы с осужденными. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения в рамках действующего законодательства.

По итогам проверки замечаний к работе учреждения представителями Общественной наблюдательной комиссии Псковской области не выявлено.