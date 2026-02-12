Сергей Вострецов: Стереотипы о зумерах мешают строить нормальные трудовые отношения

Стереотипы о зумерах мешают строить нормальные трудовые отношения, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, комментируя слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт» высказал позицию по поводу отношения к молодым работникам поколения Z (рожденным примерно в 1997–2010-е годы). Глава Минтруда призвал работодателей отказаться от упрощенных стереотипов и научиться выстраивать взаимодействие с этой возрастной группой, создавая комфортную атмосферу, соответствующую их ценностям и мировосприятию.
Котяков прямо отметил: теорию поколений следует использовать именно для построения человеческих отношений, а не для того, чтобы навешивать ярлыки.
Особое внимание он уделил распространенному мнению об «инфантильности» зумеров. По словам Котякова, это не врожденная черта характера, а результат конкретных условий воспитания, семейных традиций, окружения и информационной среды, в которой формировались эти молодые люди. Отношение к труду закладывается в первую очередь в семье, а затем усиливается внешними факторами. Министр призвал не «грести всех под одну гребенку» и отметил, что большинство представителей поколения Z отличаются трудолюбием.
В качестве примера он привел собственный опыт работы в министерстве: «По нашему министерству могу сказать, что у нас много молодых ребят и большинство из них работают 24/7. Допустим, я могу в субботу утром оставить свои комментарии к какому-нибудь документу, а в воскресенье днем уже получить скорректированный вариант».
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов полностью поддерживает позицию министра и считает ее крайне актуальной для современного рынка труда.
Профсоюзы СОЦПРОФ ежедневно сталкиваются с обращениями молодых работников: их не устраивает токсичная атмосфера в коллективе, переработки без компенсации, отсутствие перспектив роста и обесценивание их идей только потому, что «молод еще», уточнил председатель объединения.
Позиция министра Котякова и поддержка ее со стороны профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивают один ключевой тезис: поколение Z — это не проблема, а огромный ресурс для экономики и общества.