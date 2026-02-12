Сергей Вострецов: Стереотипы о зумерах мешают строить нормальные трудовые отношения

Стереотипы о зумерах мешают строить нормальные трудовые отношения, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, комментируя слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт» высказал позицию по поводу отношения к молодым работникам поколения Z (рожденным примерно в 1997–2010-е годы). Глава Минтруда призвал работодателей отказаться от упрощенных стереотипов и научиться выстраивать взаимодействие с этой возрастной группой, создавая комфортную атмосферу, соответствующую их ценностям и мировосприятию.

Котяков прямо отметил: теорию поколений следует использовать именно для построения человеческих отношений, а не для того, чтобы навешивать ярлыки.

«Важно создать такую атмосферу, которая будет совпадать с настроем ребят. Что касается стереотипов, то, мне кажется, мы не имеем права формировать оценки той или иной возрастной группы, якобы руководствуясь теорией поколений», — подчеркнул министр.

Особое внимание он уделил распространенному мнению об «инфантильности» зумеров. По словам Котякова, это не врожденная черта характера, а результат конкретных условий воспитания, семейных традиций, окружения и информационной среды, в которой формировались эти молодые люди. Отношение к труду закладывается в первую очередь в семье, а затем усиливается внешними факторами. Министр призвал не «грести всех под одну гребенку» и отметил, что большинство представителей поколения Z отличаются трудолюбием.

В качестве примера он привел собственный опыт работы в министерстве: «По нашему министерству могу сказать, что у нас много молодых ребят и большинство из них работают 24/7. Допустим, я могу в субботу утром оставить свои комментарии к какому-нибудь документу, а в воскресенье днем уже получить скорректированный вариант».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов полностью поддерживает позицию министра и считает ее крайне актуальной для современного рынка труда.

«Антон Олегович Котяков очень точно обозначил главную проблему: стереотипы о зумерах как о ленивых, инфантильных и не желающих работать людях уже давно превратились в удобный оправдательный миф для некоторых работодателей. На деле же мы видим обратное — молодые люди приходят на рынок труда с огромным желанием реализоваться, но они требуют к себе другого подхода: прозрачности, уважения к личным границам, возможности совмещать работу с саморазвитием и справедливой оплаты. Поколение Z выросло в цифровой среде, они привыкли к мгновенной обратной связи, к тому, что результат виден сразу, и к многозадачности. Это не слабость, это новая реальность», - заметил Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ ежедневно сталкиваются с обращениями молодых работников: их не устраивает токсичная атмосфера в коллективе, переработки без компенсации, отсутствие перспектив роста и обесценивание их идей только потому, что «молод еще», уточнил председатель объединения.

«Мы считаем, что задача и работодателей, и профсоюзов — не ломать молодых под старые шаблоны, а создавать условия, где их энергия, креативность и технологическая грамотность будут работать на общее дело. Если компания хочет удержать таланты и быть конкурентоспособной, ей придется учиться говорить с зумерами на одном языке: давать четкие цели, свободу в методах их достижения, разумное сочетание работы и личной жизни и реальную заботу о здоровье. Только так мы сможем избежать текучки кадров и настоящего выгорания молодежи уже на старте карьеры. Министр привел отличный пример из своего ведомства — и это не единичный случай. Главное — не подозревать их заранее в несерьезности, а дать шанс проявить себя. Стереотипы убивают мотивацию, а доверие и правильные условия ее многократно усиливают. СОЦПРОФ готов помогать работодателям и молодежи находить этот баланс — через коллективные договоры, обучение руководителей и прямую защиту прав молодых работников», - сказал Сергей Вострецов.

Позиция министра Котякова и поддержка ее со стороны профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивают один ключевой тезис: поколение Z — это не проблема, а огромный ресурс для экономики и общества.