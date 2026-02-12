До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 13 февраля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 13 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и днем в отдельных участках региона выпадет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от -9 до -14 градусов, а днем повысится до -4 ... -9 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что в период с пятницы по воскресенье Псковскую область накроют интенсивные снегопады циклона «Тамара».