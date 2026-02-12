Смех гарантирован: в Пскове разыграют Кубок Сбера по КВН

Кубок Сбера по КВН разыграют 26 февраля в псковском Доме молодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Сбор гостей начнётся в 17:30, а само шоу стартует ровно в 18:00. Вход на игру — бесплатный.
На сцене встретятся четыре харизматичные команды:
- «Хочу погладить» — победители лиги «Санкт‑Петербург», финалисты «Молодёжи Москвы» и обладатели Кубка губернатора Санкт‑Петербурга.
- «Камбаламба» — бронзовые призёры Первой лиги МС КВН, участники «Премьер‑лиги 2026» и «Камеди баттла».
- «Дорожно‑железняки» — чемпионы псковской «Гремячей лиги».
- «В рамочку и на стеночку» — яркие новички из студенческой лиги «Фонтанка».
Вести вечер будет Сергей Карпов.
Судить выступления предстоит авторитетному жюри. В его состав вошли:
- Дмитрий Яковлев (министр молодёжной политики Псковской области);
- Сергей Козлов (директор «Гремячей лиги»);
- Елизавета Степанова (солистка проекта «Лиза Матрешка»);
- Артём Татаренко (руководитель ПЛН‑ТВ);
- топ‑менеджеры Сбера.
Информационным партнёром мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.