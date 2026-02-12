Смех гарантирован: в Пскове разыграют Кубок Сбера по КВН

Кубок Сбера по КВН разыграют 26 февраля в псковском Доме молодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Сбор гостей начнётся в 17:30, а само шоу стартует ровно в 18:00. Вход на игру — бесплатный.

На сцене встретятся четыре харизматичные команды:

«Хочу погладить» — победители лиги «Санкт‑Петербург», финалисты «Молодёжи Москвы» и обладатели Кубка губернатора Санкт‑Петербурга.

«Камбаламба» — бронзовые призёры Первой лиги МС КВН, участники «Премьер‑лиги 2026» и «Камеди баттла».

«Дорожно‑железняки» — чемпионы псковской «Гремячей лиги».

«В рамочку и на стеночку» — яркие новички из студенческой лиги «Фонтанка».

Вести вечер будет Сергей Карпов.

Судить выступления предстоит авторитетному жюри. В его состав вошли:

Дмитрий Яковлев (министр молодёжной политики Псковской области);

Сергей Козлов (директор «Гремячей лиги»);

Елизавета Степанова (солистка проекта «Лиза Матрешка»);

Артём Татаренко (руководитель ПЛН‑ТВ);

топ‑менеджеры Сбера.

Информационным партнёром мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.