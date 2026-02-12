В Великих Луках планируют праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Посвященные Дню защитника Отечества праздничные мероприятия планируют в Великих Луках 20 и 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Городской праздничный концерт состоится в Великолукском драматическом театре 20 февраля в 17:00. Вход на мероприятие — по пригласительным билетам.

Церемония возложения цветов, минута молчания и панихида пройдут на Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, 23 февраля в 11:00.

В 11:30 этого же дня состоится торжественное возложение цветов к Памятной стеле «Город воинской славы». В 12:00 начнется торжественный митинг и возложение цветов к Вечному Огню, памятникам и памятным местам.

Также мероприятия пройдут у Вечного Огня, Могилы Героя Советского Союза Александра Матросова, Танк Т-34 и Обелиска Славы.