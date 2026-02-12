 
Общество

В Великих Луках планируют праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

0

Посвященные Дню защитника Отечества праздничные мероприятия планируют в Великих Луках 20 и 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Городской праздничный концерт состоится в Великолукском драматическом театре 20 февраля в 17:00. Вход на мероприятие — по пригласительным билетам.

Церемония возложения цветов, минута молчания и панихида пройдут на Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, 23 февраля в 11:00.

В 11:30 этого же дня состоится торжественное возложение цветов к Памятной стеле «Город воинской славы». В 12:00 начнется торжественный митинг и возложение цветов к Вечному Огню, памятникам и памятным местам.

Также мероприятия пройдут у Вечного Огня, Могилы Героя Советского Союза Александра Матросова, Танк Т-34 и Обелиска Славы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026