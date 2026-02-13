Сергей Вострецов: Дипломированные специалисты уходят в курьеры, это сигнал серьезного системного сбоя  

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поднял острую проблему современного рынка труда: многие выпускники вузов предпочитают идти в курьеры, а не работать по полученной специальности. Глава Минтруда признал, что привлекательность профессии курьера объясняется высоким уровнем дохода и низким порогом входа, что особенно манит молодых людей, не имеющих четкого представления о своей дальнейшей карьере. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов полностью разделяет озабоченность министра и считает, что проблему нужно решать системно, с акцентом на защиту интересов молодых работников и повышение престижа квалифицированного труда.

«У курьеров действительно неплохой уровень дохода, что в сочетании с простым входом в эту профессию привлекает в нее массу людей. Нам этот тренд надо переломить. Сегодня выпускники или студенты, обучающиеся на последних курсах, остаются один на один с вопросом, что делать дальше. Конечно, когда не знаешь точно, куда устроиться после окончания института, проще пойти работать доставщиком и так зарабатывать на жизнь», — отметил Антон Котяков.

По словам министра, ключевая задача государства и ведомства — «сопроводить ребят к профильному работодателю, маршрутизировать их». Он подчеркнул необходимость заранее показывать молодежи возможный «карьерный трек»: уже со старших курсов вузов, а также в старших классах школ и последних курсах колледжей через кадровые центры соединять студентов напрямую с предприятиями. Это позволит молодым специалистам понимать перспективы роста и не теряться на рынке труда.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов согласен с проблемой.

«Антон Олегович Котяков абсолютно прав: тренд, когда дипломированные специалисты уходят в курьеры, — это не просто мода, а сигнал серьезного системного сбоя в подготовке и трудоустройстве молодежи. Высокие зарплаты в доставке — это, конечно, факт, но они часто достигаются за счет сверхурочной работы, отсутствия социальных гарантий, риска для здоровья и полной зависимости от погоды, трафика и алгоритмов платформ. Молодой человек с дипломом инженера, врача, педагога или IT-специалиста не должен выбирать между достойной жизнью сегодня и реализацией потенциала завтра», — согласился с министром Сергей Вострецов.

Председатель отметил, что профсоюзы СОЦПРОФ ежедневно видят, как выпускники жалуются на низкие стартовые оклады по специальности, отсутствие нормальных условий для молодых семей, бюрократию на предприятиях, где «молодым не доверяют серьезные задачи», и обесценивание образования.

«В итоге диплом становится просто бумагой, а не пропуском в профессию. Мы поддерживаем идею "маршрутизации“ молодежи к работодателям, но этого мало. Нужно радикально менять подход: повышать стартовые зарплаты в приоритетных отраслях, вводить реальные меры поддержки молодых специалистов — субсидии на жилье, льготные кредиты, гарантированные программы наставничества и ускоренного карьерного роста. Работодатели должны видеть в выпускнике не "еще одного стажера“, а инвестицию в будущее компании», — уверен Сергей Вострецов.

Кроме того, по его словам, важно работать с вузами и колледжами: программы обучения должны быть максимально приближены к реальным запросам рынка, с обязательной практикой на предприятиях уже с третьего-четвертого курса:

«Профсоюзы готовы участвовать в этом процессе — помогать заключать коллективные договоры с особыми условиями для молодежи, проводить мониторинг зарплат и условий труда, защищать права тех, кто уже работает по специальности, но сталкивается с дискриминацией по возрасту. Если мы не переломим этот тренд сейчас, через 5–10 лет мы получим острый дефицит квалифицированных кадров в ключевых отраслях, а молодежь останется в низкоквалифицированных сегментах без перспектив», - заметил Сергей Вострецов.

Такая позиция СОЦПРОФ указывает на необходимость комплексных мер: от ранней профориентации и прямого соединения с работодателями до повышения привлекательности работы по специальности через достойную оплату, социальные гарантии и карьерные перспективы.