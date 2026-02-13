 
Общество

В гдовском селе Ямм отмечают годовщину освобождения от немецко‑фашистских захватчиков

День освобождения от немецко‑фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны отмечают сегодня жители села Ямм Гдовского округа, сообщается в группе «Депутаты Гдовского МО (Единая Россия)» в соцсети «ВКонтакте».

В этот день пройдут торжественные мероприятия, объединяющие память, уважение и благодарность героям. 

В 11:00 стартовал лыжный пробег от Поля Памяти «Лыжня» до посёлка Ямм. Затем, в 12:00, планируется митинг у братских захоронений, где прозвучат слова памяти и возложат цветы. Завершится день концертом в Яммском доме культуры, посвящённым мужеству и стойкости народа.

Сохранение исторической памяти – ключевое направление «Народной программы» партии. Активисты и сторонники «Единой России» реализуют партийный проект «Историческая память», в рамках которого организуют памятные мероприятия в день освобождения городов и поселков Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. 

