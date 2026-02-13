Пять великолукских педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года»

Завершились два тура конкурсных испытаний муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2026». В финал вышли пять педагогов из Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города.

Фото: управление образования города Великие Луки

За призовое место поборются:

«Теперь нашим финалистам предстоит важное испытание «Образовательный форсаж», которое определит, кто из них станет победителем. Мы уверены, что все они продемонстрируют свои лучшие качества и покажут высокий уровень профессионализма!» - отметили в управлении.