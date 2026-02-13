Пять великолукских педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года»

Завершились два тура конкурсных испытаний муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2026». В финал вышли пять педагогов из Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города.
Фото: управление образования города Великие Луки
За призовое место поборются:
- Марина Белоус, учитель английского языка (школа №2);
- Дмитрий Евдокимов, учитель математики (инженерно-экономический лицей»);
- Светлана Егорова, учитель начальных классов (школа №13);
- Оксана Малышева, учитель начальных классов (школа №16);
- Николай Морозов, учитель истории (школа №12).