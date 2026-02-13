Ольга Родина: Я — ребёнок ПсковГУ 

Своими детскими воспоминаниями поделилась известная в Пскове общественница, руководитель региональной организации «Вечевой орден» и эксперт грантовых конкурсов Ольга Родина в эфире радио ПЛН FM, подчеркнув, что её корни — в стенах Псковского государственного университета.

Гостья студии рассказала, что её связывает особая связь с университетом. «Я — ребёнок ПсковГУ, — заявила она. — Именно здесь зародились мои первые идеи, и я благодарна за те возможности, которые мне предоставили в стенах этого вуза».

«Моё детство прошло в Башкирии и Уфе, куда я уехала в раннем возрасте из-за суровых климатических условий. Мой характер закалился там, на Урале. Но в сердце я всегда оставалась псковской. Особенно ценю те годы, когда я училась и связала свою жизнь с ПсковГУ», - описала свое образование и детство Ольга Родина.

Псковская общественница также оценила роль университета как важного этапа в формировании её личности. «Многие мои детские воспоминания связаны именно с ПсковГУ, потому что я училась, играла, росла именно там. Надеюсь, моя история вдохновит молодых людей понять — свои корни не стоит забывать».

Рассказывая о своей привязанности к университетским традициям, Ольга Родина поделилась тем, как гордится своей связью с вузом: «Я считаю, именно там были заложены мои нынешние ценности, которые помогают мне в моей социальной и волонтёрской деятельности».

«Мама всегда была строгой, я научилась много учиться благодаря тому, что вместе с ней разбирала математику и русский язык. Это научило меня ответственности и настойчивости», - вспоминает гостья студии.

Ольга Родина также заострила внимание на том, что в общежитии она жила в тесном коллективе, где всегда было интересно и весело: «Я обожала общение с соседями, делилась историями, мы помогали друг другу. В этом был особый дух студенческой жизни — поддержка и тепло. Сейчас понимаю, насколько те годы сформировали мою уверенность и желание помогать другим».