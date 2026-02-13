 
Общество

Псковским сотрудникам ФСИН рассказали об эмоциональном выгорании

Псковскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России, руководитель Центра кризисной психологии и профилактики деструктивного поведения, президент благотворительного фонда «Выход есть всегда», вице-президент Международной профессиональной ассоциации психологов Михаил Хасьминский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В рамках визита состоялась рабочая встреча с начальником УФСИН России по Псковской области Виктором Леоновым и начальником Псковского филиала Университета ФСИН России Александром Сысоевым, основной темой которой стало обсуждение вопросов организации и реализации просветительских мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику кризисных состояний среди сотрудников и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. 

Ключевым событием стал обучающий семинар для сотрудников УФСИН, посвященный одной из наиболее острых тем – профессиональному выгоранию. Заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России подробно осветил причины, признаки и последствия эмоционального истощения, подкрепив теорию примерами из собственной многолетней практики. Спикер рассказал о своем профессиональном пути, представил эффективные методики профилактики и преодоления кризисных состояний, а также уделил особое внимание психологическим ресурсам личности и способам их сохранения.

Представители УФСИН поблагодарили Михаила Хасьминского за проведение семинара, отметив актуальность темы, доступность и практическую направленность.

Кроме того, Михаил Хасьминский посетил отдел по конвоированию регионального УФСИН, где ознакомился с автопарком специальных автомобилей, городком служебного собаководства и музейной экспозицией, созданной сотрудниками учреждения, дав высокую оценку работе всего подразделения.

