Псковичам объяснили, в чем сложность получения талончика к стоматологу на «Госуслугах»

Сложность записи через «Госуслуги» связана с тем, что стоматологическая помощь очень востребована среди населения Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области Владимир Бируля.

«Стоматологические услуги востребованы. Население Пскова — порядка 190 тысяч человек. Мощность поликлиники вместе с ортопедической — 250 смен. По ОМС у меня работает 12 докторов, всего 35. Каждый врач принимает первичных по 6 человек. Вот и считайте, сколько получается первичных талончиков. После каждый доктор записывает к себе на повторное посещение, чтобы довести пациента до санации. Это может занять больше, чем два посещения. У пародонтологов вообще свой порядок», – сказал Владимир Бируля.

Он объяснил, что количество врачей регулируется законодательными актами.

«Если по приказу порядка оказания помощи на 10 тысяч населения должно быть 5 врачей-стоматологов общей практики, вот и считайте, сколько нужно врачей, чтобы обслужить полностью наше население. Все ставки по ОМС у нас заняты, соответственно, чтобы взять больше врачей, нужно больше рабочих мест», – добавил Владимир Бируля.
