Чем обусловлены проблемы с зубами у псковичей, ответили стоматологи

Основную причину разрушения зубов у детей и взрослых назвали главные врачи Стоматологической поликлиники Псковской области и Псковской стоматологической поликлиники Владимир Бируля и Марина Черных в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
«У нас в Пскове очень мало фтора. Поэтому индекс КПУ у детей (кариес, пульпит, удаление – ред.) – около шести. Он высчитывается по зубной формуле, на количество зубов в полости рта. Это очень много. Этот показатель должен быть 2,5 и 2,8», – сказал Владимир Бируля.
Марина Черных дала рекомендации, как сохранить зубы.
«Фтора у нас в воде очень мало, и зубы быстро разрушаются. А в молочном прикусе, учитывая его строение, процессы очень быстро распространяются. Правильным питанием и гигиеной полости рта это лечится. Для взрослых – отсутствием курения», – рассказала гостья студии.