 
Общество

Чем обусловлены проблемы с зубами у псковичей, ответили стоматологи

0

Основную причину разрушения зубов у детей и взрослых назвали главные врачи Стоматологической поликлиники Псковской области и Псковской стоматологической поликлиники Владимир Бируля и Марина Черных в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас в Пскове очень мало фтора. Поэтому индекс КПУ у детей (кариес, пульпит, удаление – ред.) – около шести. Он высчитывается по зубной формуле, на количество зубов в полости рта. Это очень много. Этот показатель должен быть 2,5 и 2,8», – сказал Владимир Бируля.

Марина Черных дала рекомендации, как сохранить зубы.

«Фтора у нас в воде очень мало, и зубы быстро разрушаются. А в молочном прикусе, учитывая его строение, процессы очень быстро распространяются. Правильным питанием и гигиеной полости рта это лечится. Для взрослых – отсутствием курения», – рассказала гостья студии.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026