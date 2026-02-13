Чем обусловлены проблемы с зубами у псковичей, ответили стоматологи

Основную причину разрушения зубов у детей и взрослых назвали главные врачи Стоматологической поликлиники Псковской области и Псковской стоматологической поликлиники Владимир Бируля и Марина Черных в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас в Пскове очень мало фтора. Поэтому индекс КПУ у детей (кариес, пульпит, удаление – ред.) – около шести. Он высчитывается по зубной формуле, на количество зубов в полости рта. Это очень много. Этот показатель должен быть 2,5 и 2,8», – сказал Владимир Бируля.

Марина Черных дала рекомендации, как сохранить зубы.