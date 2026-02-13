Психолог рассказала о минусах совместного проживания взрослых детей и родителей

Дети должны учиться самостоятельности, а родители — отпускать их после достижения 18-летия и поддерживать, заявила психолог Юлия Благая, комментируя ситуацию совместного проживания родителей и их взрослых детей.



Изображение сгенерировано нейросетью

Юлия Благая напомнила, что стоимость аренды жилья, особенно в крупных городах, растет очень быстро. При этом доходы в самом начале карьеры молодого человека, как правило, весьма небольшие. Это значит, что многих не готовы взвалить на себя бремя ипотечных выплат. В итоге, как отмечает эксперт, жизнь с родителями — этот тот вариант, который помогает избежать существенных финансовых расходов.

«Но дело не только в деньгах. Для многих семей вполне естественно, что ребенок живет с мамой и папой до свадьбы, а иногда даже и после. При этом такая ситуация воспринимается как забота. Однако зачастую за этим стоит страх — как родительский, так и детский. Страх одиночества, ответственности и ошибок», - заявила Юлия Благая.

Эксперт подчеркивает, что затянувшаяся совместная жизнь не будет способствовать формированию личности, поскольку для молодого человека важно получать опыт самостоятельных решений и ошибок, без которых практически невозможно быть в будущем финансово независимым и эмоционально устойчивым.

«Люди, которые выросли в условиях непрекращающейся опеки, очень часто не готовы жить отдельно от родителей, потому что им сложно планировать бюджет, брать на себя обязательства, а также развивать равные отношения с партнером», - пояснила Юлия Благая.

По словам психолога, родителям тоже бывает непросто осознать, что самостоятельная жизнь их ребенка не является предательством или отказом от семьи. Как отмечает специалист, взрослые люди могут искренне полагать, что их забота должна быть бесконечной. Поэтому уход детей в самостоятельную жизнь воспринимается болезненно.

«Решение проблемы требует усилий с обеих сторон. Дети должны учиться самостоятельности. Государство должно формировать условия, при которых самостоятельная жизнь станет нормой. А родители — учиться отпускать детей и поддерживать их», - считает Юлия Благая.

Эксперт добавила, что важно перестать жить за счет друг друга. По ее словам, так начинается настоящая взрослая жизнь как для детей, так и для их родителей, пишет RuNews24.ru. И она нуждается в соответствующих экономических условиях, социальной поддержке и честного разговора друг с другом.