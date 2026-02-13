Психолог рассказала о минусах совместного проживания взрослых детей и родителей

Дети должны учиться самостоятельности, а родители — отпускать их после достижения 18-летия и поддерживать, заявила психолог Юлия Благая, комментируя ситуацию совместного проживания родителей и их взрослых детей.
Юлия Благая напомнила, что стоимость аренды жилья, особенно в крупных городах, растет очень быстро. При этом доходы в самом начале карьеры молодого человека, как правило, весьма небольшие. Это значит, что многих не готовы взвалить на себя бремя ипотечных выплат. В итоге, как отмечает эксперт, жизнь с родителями — этот тот вариант, который помогает избежать существенных финансовых расходов.
Эксперт подчеркивает, что затянувшаяся совместная жизнь не будет способствовать формированию личности, поскольку для молодого человека важно получать опыт самостоятельных решений и ошибок, без которых практически невозможно быть в будущем финансово независимым и эмоционально устойчивым.
По словам психолога, родителям тоже бывает непросто осознать, что самостоятельная жизнь их ребенка не является предательством или отказом от семьи. Как отмечает специалист, взрослые люди могут искренне полагать, что их забота должна быть бесконечной. Поэтому уход детей в самостоятельную жизнь воспринимается болезненно.
«Решение проблемы требует усилий с обеих сторон. Дети должны учиться самостоятельности. Государство должно формировать условия, при которых самостоятельная жизнь станет нормой. А родители — учиться отпускать детей и поддерживать их», - считает Юлия Благая.
Эксперт добавила, что важно перестать жить за счет друг друга. По ее словам, так начинается настоящая взрослая жизнь как для детей, так и для их родителей, пишет RuNews24.ru. И она нуждается в соответствующих экономических условиях, социальной поддержке и честного разговора друг с другом.