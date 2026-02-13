Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau

Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild со ссылкой на представителей певца.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Хайхель, помимо своей творческой карьеры, был преданным филантропом и высокоуважаемым культурным послом», — говорится в публикации в Instagram*, размещенной на его странице.

Как отмечает издание, певец скончался еще 20 января. Представители артиста не уточнили причину смерти. При этом сообщается, что он умер «совершенно неожиданно».

Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan. В 1979 году музыкальный коллектив завоевал четвертое место на конкурсе «Евровидение», исполнив одноименную песню. Другой известной композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке, пишет РИА Новости.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская