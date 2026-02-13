 
Общество

Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau

0

Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild со ссылкой на представителей певца.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Хайхель, помимо своей творческой карьеры, был преданным филантропом и высокоуважаемым культурным послом», — говорится в публикации в Instagram*, размещенной на его странице.

Как отмечает издание, певец скончался еще 20 января. Представители артиста не уточнили причину смерти. При этом сообщается, что он умер «совершенно неожиданно».

Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan. В 1979 году музыкальный коллектив завоевал четвертое место на конкурсе «Евровидение», исполнив одноименную песню. Другой известной композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке, пишет РИА Новости.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026