Минюст внес в список иноагентов четырех человек и проект «Открытое пространство»*

Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр добавлены четыре физических лица – журналистки Мария Лацинская*, Галина Сидорова* и Марина Охримовская*, активист Михаил Орешников*, а также проект «Открытое пространство»* и ресурс Agentura.ru*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

По данным министерства, Лацинская* принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также нежелательных на территории РФ организаций. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что сейчас Лацинская* проживает за пределами России.

Орешников* также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России, выступал против специальной военной операции, помогал иноагентам и нежелательным организациям распространять сообщения и материалы. Помимо этого, по данным Минюста РФ, Орешников* является членом неонацистского объединения и неонацистской группировки.

Охримовская* и Сидорова* содействовали распространению сообщений от иноагентов, а также материалов организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. По данным министерства, они распространяли ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ. Обе женщины выступали против специальной военной операции на Украине.

Охримовская* сотрудничает с организацией, включенной в список иностранных и международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, говорится в сообщении Минюста. Сидорова* же является соучредителем подобной организации.

«Открытое пространство»* занималось распространением информации и материалов, которые принадлежат иноагентам, а также организаций, признанных нежелательными на территории РФ. В своей деятельности проект также публиковал недостоверные данные о решениях и политике российских властей.

Ресурс Agentura.ru* занимался распространением ложной информации о решениях и политике российских властей, а также материалов, направленных на формирование негативного отношения к ВС РФ. Ресурс выступал против специальной военной операции, проводимой на территории Украины. Кроме того, Agentura.ru* распространял информацию и материалы иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соучредителями ресурса являются лица, включенные в реестр иностранных агентов.

Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен философ Александр Павлов, в связи с ликвидацией также исключен Благотворительный фонд развития филантропии, пишут «Ведомости».

*признаны иноагентами в РФ

** организация признана экстремистской и запрещена в РФ