День открытых дверей прошёл в управлении Росгвардии по Псковской области

День открытых дверей провели для студентов Политехнического колледжа в управлении Росгвардии по Псковской области сегодня, 13 февраля. Акция была приурочена к 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе экскурсии студенты познакомились с работой инженерно-технического отделения ОМОН «Кром», увидели, как проходят тренировки минно-розыскных собак, и ознакомились со специальным снаряжением, которое используют взрывотехники.

Сотрудники СОБР «Гепард» продемонстрировали студентам бронеавтомобиль «Патруль» и представили выставку вооружения, используемого спецназовцами при выполнении служебно-боевых задач. Также участники мероприятия осмотрели патрульную автомашину вневедомственной охраны Росгвардии, узнали о её оснащении и роли подразделения в обеспечении общественной безопасности.

В заключение учащиеся побывали в музее управления, где погрузились в историю войск правопорядка, проследили этапы развития ведомства и узнали о подвигах его сотрудников.