Фотофакт: В Пскове идёт настройка светодиодного экрана на здании ГКЦ

На здании Городского культурного центра (ГКЦ) в Пскове ведутся работы по настройке крупного светодиодного экрана, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, на поставку и монтаж углового светодиодного экрана для здания Городского культурного центра Пскова готовы были выделить 34 450 000 рублей. Заявка на его закупку появилась в октябре 2025 года, а на прошлой сессии городской Думы согласовали выделение средств из бюджета на реализацию проекта.

Монтаж конструкции начался в конце января-начале февраля.