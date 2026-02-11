Экран на ГКЦ: помеха движению, нарушение закона или новая цифровая реальность?

Уже сейчас в Пскове на здании Городского культурного центра идет процесс установки углового светодиодного экрана. Это нововведение вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях разгорелись дискуссии: одни полагают, что это нарушает законодательство, другие опасаются, что экран будет мешать водителям транспорта, третьи считают, что он испортит облик культурного объекта.

Но так ли это на самом деле? Действительно ли установка экрана нарушает законы? Может ли он ограничить движение и создать помехи? И портит ли это действо архитектурную красоту фасадов? Псковская Лента Новостей решила разобраться в этом вопросе, опросив экспертов.

На поставку и монтаж углового светодиодного экрана для здания Городского культурного центра Пскова готовы были выделить 34 450 000 рублей. Заявка на его закупку появилась в октябре 2025 года, а на прошлой сессии городской Думы согласовали выделение средств из бюджета на реализацию проекта.

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова не видит в появлении экрана на площади Победы ничего страшного, если не предполагается звуковое сопровождение. По ее словам, помехи на дорогах существуют постоянно, и все дело исключительно во внимательности водителя.

«Я краем уха об этом слышала. Главный вопрос в том, с кем обсуждалась установка этого экрана и будет ли он со звуком. Это же здание культурного центра. Возможно, управление культуры выходило с предложением на УГХ (управление городского хозяйства) или на администрацию города, которая является его хозяином. Все это должно было быть согласовано с ними, но точно не с ГАИ. Я помню, на площади Ленина когда-то стоял экран, который вызывал отрицательные эмоции из-за постоянной звуковой рекламы. Жители близлежащих домов от этого устали, и звук в итоге выключили. Как этот вопрос проговаривался сейчас? Здесь вопрос не столько в дорожном движении, сколько в общественной безопасности и комфорте граждан. Каждый водитель должен смотреть на дорожное движение. У нас есть информационные знаки и указатели, вот этим и нужно пользоваться. Это зависит от каждого водителя: одному мешает, другому — все равно. По логике, раз это согласовано, значит, законодательство не нарушено. Администрация тоже не хочет проблем. Мы еще не знаем, как будет работать этот экран. Водителя может отвлечь что угодно, но этого быть не должно. Мы управляем транспортным средством повышенной опасности и должны быть внимательны на дороге. Если это согласовано с КУМИ, значит, вопрос, вероятно, обсуждался, чтобы не мешать водителям и пешеходам. ДТП происходят не из-за экранов, а из-за нарушения ПДД. Водитель обязан быть внимательным и соблюдать правила. Вот и все».

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин заявил, что не в его компетенции отвечать на данный вопрос.

«Нет, я этим вопросом не занимался. Если администрация Пскова направила вас ко мне, то это неправильно. Это их вопрос. Я не могу дать оценку, потому что через меня это не проходило. Не могу прокомментировать».

Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева дала строгую оценку: здание ГКЦ является ценным культурным объектом. Установка экрана может испортить фасад.

«Здание Городского культурного центра построено в середине 1950-х годов в период формирования площади Победы. Оно приказом комитета по охране культурного наследия (ныне — министерство) от 2016 года утверждено как исторически ценный градоформирующий объект, подлежащий сохранению. Хотя это не памятник архитектуры, его фасады изменять нельзя, возможна лишь реконструкция внутренних помещений. Вопрос в том, насколько установленный экран изменяет фасады. На здании есть специальные ниши для афиш — это функциональные элементы, подчиненные архитектуре. Данный же экран может нарушить охраняемый архитектурный вид и облик. Такие изменения должны согласовываться с министерством культурного наследия, и, на мой взгляд, здесь есть нарушение. Подобных зданий в городе много — это послевоенная застройка 1950-х годов, охраняемая по федеральному закону (сейчас — объекты до 1959 года). Они представляют архитектурную ценность: это не типовые проекты, каждый имеет уникальные детали. Это наследие эпохи, стиль послевоенного восстановления. Данное здание, как ценный градоформирующий объект, формирует площадь Победы, создает фон для мемориалов, и обращаться с ним необходимо очень бережно».

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик считает, что, несмотря на отсутствие статуса объекта культурного наследия у здания Городского культурного центра, оно входит в предмет охраны исторического поселения «Город Псков» и является ценным градоформирующим элементом. Установка информационного экрана возможна только как временная конструкция на отдельных металлических фермах, без крепления к зданию, чтобы не нарушить его архитектурную целостность.

«Здание Городского культурного центра не является объектом культурного наследия и не включено в реестр объектов культурного наследия, но было бы неправильно сказать, что оно никаким образом не защищено. Для исторического поселения "Город Псков" есть нормативные документы, которые определяют порядок производства, возможности строительства, проведение земляных работ, прокладку сетей и установку рекламных конструкций, временных конструкций. Есть для исторического поселения приказ, которым установлен и определен предмет его охраны, и здание Городского культурного центра в него включено. Это элемент предмета охраны исторического поселения. Он является ценным историческим градоформирующим объектом. Данный проект по установке экрана больше информационный, чем рекламный. В первом обращении, которое поступало, предлагалось прикрепить конструкцию к стене Городского культурного центра, что мы считаем совершенно невозможным. И как-то внедряться в здание мы категорически против. Единственный возможный вариант был — это установить его как отдельную конструкцию на фермах, чтобы вся несущая нагрузка была распределена на них. Единственное, что может стоять, — стяжка, которая будет препятствовать, чтобы конструкция не завалилась на само здание. Следующий момент, что мы ведь исходим из того, что, если внимательно посмотреть, то прямого запрета на такое информационное электронное оборудование нет. Если нет прямого запрета в режимах, то отказать нельзя, это будет превышение должностных полномочий. Нельзя сказать, что мы не нашли общий язык с администрацией города. Мы провели совещание с руководством и пришли к выводу, каким образом можно проблему решить. Надо учесть, что это временная конструкция, потому что все имеет свой срок эксплуатации, в том числе этот экран. У электронных устройств, которые находятся на открытом воздухе, на улице срок службы около 5 лет. Поэтому разборка этих конструкций и снятие этого экрана — вопрос несложный. Исходим из того, что это временная информационная конструкция. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию, в том числе смотреть на общественную реакцию на реализацию проекта».

Директор Городского культурного центра Елена Голубева отметила, что учреждение было поставлено перед фактом установки экрана, и все организационные вопросы, включая аукцион, находились в компетенции управления культуры администрации Пскова.

«Нас поставили перед фактом, что его устанавливают. Все вопросы можно задать в управление культуры, потому что именно они разыгрывали аукцион и являются заказчиками. Экран, насколько я знаю, ставят для социальной рекламы, поэтому никаких коммерческих или рекламы мероприятий непосредственно нашего учреждения быть не может. Возможно, в дальнейшем и будет предусматриваться, а пока - социальные ролики. Но это только по моей личной информации. Официально комментировать проект не могу. Моя задача была отвоевать, чтобы эту громадину не повесили на само здание, чтобы оно не рухнуло, поэтому были установлены специальные конструкции, на которые сейчас возводят экран. Это все, что я могла сделать на своем уровне. Задайте вопросы тем, кто согласовывал проект. Его же не просто так устанавливают в исторической зоне. С другой стороны, может быть, как объект, это интересно для города, это современно, модно. Я не знаю, что будет показано на экране. Может быть, не то место выбрано».

На данный момент установка экрана, по мнению экспертов, не является откровенно незаконной, но балансирует на грани. Формально разрешения получены, конструкции согласованы с министерством культурного наследия в компромиссном варианте. Однако сам механизм принятия решения вызывает вопросы: городские власти и профильные структуры работают вразнобой, а учреждение культуры оказалось «крайним» перед лицом общественности.

Следует отметить, что в администрации города Пскова затруднились ответить сразу и готовят ответ на запрос о том, кто стал инициатором установки экрана, будет ли на нем звук и какой контент собираются транслировать на площади Победы.

Экран в историческом центре уже скоро станет реальностью. Главный вопрос теперь — что именно будут транслировать на «современном и модном» носителе и не повторит ли эта конструкция судьбу экрана на площади Ленина, который выключали из-за шума, а после и вовсе снесли.

