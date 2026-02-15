 
Общество

«Михайловское» предупреждает о временных изменениях в своём графике

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предупреждает всех, кто хотел бы посетить псковские пушкинские места на следующей неделе, о некоторых изменениях в режиме своей работы. Так, по техническим причинам в среду, 18 февраля, для посетителей будет закрыт музей-усадьба «Михайловское», а в четверг, 19 февраля, — музейный комплекс в деревне Бугрово. Остальные объекты Пушкинского Заповедника в эти дни и далее будут принимать гостей по обычному графику.

Воспетый Пушкиным «Холм лесистый» за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское». Фото со страницы музея в социальной сети

В «Михайловском» также рассказали, что сейчас в заснеженных усадьбах особенно красиво и спокойно. «Зимнее Святогорье дарит гостям удивительное чувство вдохновенного умиротворения», — подытожили в музее.

