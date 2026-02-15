 
Общество

Отечественный ИИ будут предустанавливать на смартфоны

Россия готовит закон об обязательной предустановке отечественного ИИ. Новое правило затронет смартфоны и электронику, продаваемые в РФ. Цель — поддержать отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежного ПО.

Разработчикам придется бороться за внимание с решениями от мировых техбрендов. У производителей уже есть опыт: с 2021 года в стране действует правило предустановки местных приложений, пишет «Известия».

Доля российского ИИ на рынке смартфонов растет: с 7% в прошлом году до прогнозируемых 10% к концу 2026-го. Отечественные нейросети разрабатывают «Яндекс» и «Сбер», именно их решения с наибольшей вероятностью могут стать новым стандартом.

