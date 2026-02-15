 
Общество

В Пскове у Дома офицеров состоялось мероприятие к 37-я годовщине вывода советских войск из Афганистана

0

В Пскове у сквера Дома офицеров состоялось памятное мероприятие к 37-я годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото: управление культуры Пскова

В нём приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, кадеты, представители молодёжи и жители Пскова. Прозвучали слова благодарности, были возложены цветы к памятному знаку.

 

После памятной церемонии в Доме офицеров прошёл концерт-реквием «По дорогам необъявленной войны», посвящённый воинам-интернационалистам. Музыкальные и литературные номера стали ещё одним напоминанием о цене мужества и силе человеческой памяти.

«Память объединяет поколения. Пока мы храним её — живы имена героев и сильна связь времён», - отметили в управлении.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026