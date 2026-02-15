В Пскове у Дома офицеров состоялось мероприятие к 37-я годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Пскове у сквера Дома офицеров состоялось памятное мероприятие к 37-я годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото: управление культуры Пскова

В нём приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, кадеты, представители молодёжи и жители Пскова. Прозвучали слова благодарности, были возложены цветы к памятному знаку.

После памятной церемонии в Доме офицеров прошёл концерт-реквием «По дорогам необъявленной войны», посвящённый воинам-интернационалистам. Музыкальные и литературные номера стали ещё одним напоминанием о цене мужества и силе человеческой памяти.

«Память объединяет поколения. Пока мы храним её — живы имена героев и сильна связь времён», - отметили в управлении.