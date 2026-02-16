До -28 градусов и туман прогнозируют в Псковской области 17 февраля

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 17 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и утром местами прогнозируют туман. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -23 до -28 градусов, по северу от -17 до -22 градусов, днем от -8 до -13 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, в тылу циклонов «Ульрике» и «Тамара» распространяет свое влияние морозный гребень антициклона «Эммерам», который несет в Псковскую область понижение температуры от -28 до -34 градусов.