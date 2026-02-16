Виктор Антонов, Алексей Севастьянов и Андрей Козлов примут избирателей на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. На этой неделе жители смогут прийти на приём к депутатам Виктору Антонову, Алексею Севастьянову и Андрею Козлову.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

17 февраля (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Виктор Антонов, единый избирательный округ.

18 февраля (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

19 февраля (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

К парламентариям можно обратиться как лично, так и по телефону по предварительной записи. Консультации проводятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Телефон для записи - 8 (8112) 66-25-12.