 
Общество

Виктор Антонов, Алексей Севастьянов и Андрей Козлов примут избирателей на этой неделе

0

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. На этой неделе жители смогут прийти на приём к депутатам Виктору Антонову, Алексею Севастьянову и Андрею Козлову. 

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

17 февраля (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Виктор Антонов, единый избирательный округ. 

18 февраля (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

19 февраля (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

К парламентариям можно обратиться как лично, так и по телефону по предварительной записи. Консультации проводятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Телефон для записи - 8 (8112) 66-25-12. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Антонов Виктор Васильевич

Антонов Виктор Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026