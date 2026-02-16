 
Общество

Минобороны предлагает ужесточить последствия для призывников за самоволку

0

Министерство обороны России предлагает не включать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим-призывников места службы без уважительных причин уже после двух суток, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в пункт 5 статьи 3 положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" следующие изменения: а) подпункт "г" изложить в следующей редакции: "г) время самовольного оставления военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, неявки военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше двух суток», - следует из проекта указа президента РФ.

В действующей редакции положения о порядке прохождения военной службы предлагаемый к изменению подпункт устанавливает совершение соответствующих действий продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин их совершения.

Согласно пояснениям российского оборонного ведомства, подготовка проекта направлена на ужесточение последствий отклонения военнослужащих от рамок дисциплинированного поведения, в том числе связанного с уклонением от прохождения военной службы, пишет РИА Новости

Кроме того, принятие нормативного акта позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и в мирное время, пояснили в Минобороны.

Вступление в силу предлагаемого к принятию указа президента РФ предполагается со дня его подписания.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026