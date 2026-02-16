Минобороны предлагает ужесточить последствия для призывников за самоволку

Министерство обороны России предлагает не включать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим-призывников места службы без уважительных причин уже после двух суток, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в пункт 5 статьи 3 положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" следующие изменения: а) подпункт "г" изложить в следующей редакции: "г) время самовольного оставления военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, неявки военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше двух суток», - следует из проекта указа президента РФ.

В действующей редакции положения о порядке прохождения военной службы предлагаемый к изменению подпункт устанавливает совершение соответствующих действий продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин их совершения.

Согласно пояснениям российского оборонного ведомства, подготовка проекта направлена на ужесточение последствий отклонения военнослужащих от рамок дисциплинированного поведения, в том числе связанного с уклонением от прохождения военной службы, пишет РИА Новости.

Кроме того, принятие нормативного акта позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и в мирное время, пояснили в Минобороны.

Вступление в силу предлагаемого к принятию указа президента РФ предполагается со дня его подписания.