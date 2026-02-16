В Пскове стартует серия кинопоказов ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Пскове запускают серию кинопоказов в рамках цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодёжи.
Изображение: Дом молодёжи в Пскове
На показах зрители смогут увидеть документальные фильмы о псковичах — Героях России, чьи имена навсегда вписаны в летопись страны.
Расписание:
- 23 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Александра Досягаева;
- 24 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Дениса Дементьева;
- 25 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Игоря Суханова;
- 26 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Павла Горбоконенко;
- 27 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Александра Досягаева;
- 27 февраля, 16:00–17:00 — фильм про Павла Горбоконенко;
- 28 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Дениса Дементьева;
- 1 марта, 10:00–11:00 — фильм про Игоря Суханова.
Кинопоказы пройдут в актовом зале Дома молодежи по адресу: улица Конная, дом 2. Посетить мероприятия могут школьники, студенты, трудовые коллективы и представители общественных организаций, а также все, кому важна память о защитниках Отечества.
Для посещения показов необходимо заранее зарегистрироваться.