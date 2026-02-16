В Пскове стартует серия кинопоказов ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Пскове запускают серию кинопоказов в рамках цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодёжи.

Изображение: Дом молодёжи в Пскове

На показах зрители смогут увидеть документальные фильмы о псковичах — Героях России, чьи имена навсегда вписаны в летопись страны.

Расписание:

23 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Александра Досягаева;

24 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Дениса Дементьева;

25 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Игоря Суханова;

26 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Павла Горбоконенко;

27 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Александра Досягаева;

27 февраля, 16:00–17:00 — фильм про Павла Горбоконенко;

28 февраля, 13:00–14:00 — фильм про Дениса Дементьева;

1 марта, 10:00–11:00 — фильм про Игоря Суханова.

Кинопоказы пройдут в актовом зале Дома молодежи по адресу: улица Конная, дом 2. Посетить мероприятия могут школьники, студенты, трудовые коллективы и представители общественных организаций, а также все, кому важна память о защитниках Отечества.

Для посещения показов необходимо заранее зарегистрироваться.