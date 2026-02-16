 
Общество

Псковским владельцам «Пушкинских карт» необходимо перевыпустить их в связи со сменой банка-оператора

У «Пушкинской карты» с 1 января текущего года поменялся банк-оператор. Теперь обслуживанием карт занимается ВТБ. В связи с этим держателям карт необходимо их перевыпустить. Этот и другие вопросы стали темой рабочей встречи главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой с заместителем управляющего филиалом банка ВТБ (ПАО) в Пскове Ириной Кузьминой. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава напомнила, что «Пушкинской картой» пользуются молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, среди которых и учащиеся общеобразовательных школ округа.

«Ребятам карта дает дополнительные возможности доступности культурных учреждений и культурно-просветительских мероприятий. Поскольку у программы, действующей в нашей стране с 2021 года, сменился банк-оператор, обладателям "Пушкинских карт" необходимо их перевыпустить. Сделать это можно в отделениях ВТБ или через Госуслуги», — пояснила Наталья Федорова. 

Еще одной важной темой для главы муниципалитета стало повышение финансовой грамотности населения: «Запрос от жителей по этой теме не уменьшается: как от молодых людей, так и от людей более старшего возраста. Договорились взаимодействовать и в этом направлении».

В ходе совещания с руководителями образовательных учреждений округа, сотрудники банка получили возможность донести информацию и начать выстраивать дальнейшую работу.

