Роботы и космос: «Единая Россия» сформирует долгосрочную технологическую повестку развития страны

Партия «Единая Россия» начала работу над долгосрочной стратегией технологического развития страны. На первом установочном заседании Совета партии участники обсудили подходы к наполнению технологического блока народной программы конкретными инициативами по развитию новых отраслей экономики, поддержке отечественных разработчиков и формированию кадрового потенциала. Об этом партия сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Фото здесь и далее: «Единая Россия» / Telegram

«Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему. Важно, чтобы у каждого предложения был адресат, ведомство, которое будет его реализовывать. И горизонт реализации. Что касается технологического раздела — предстоит очень серьёзная и очень творческая работа», — подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Совет призван сформировать долгосрочное видение технологического развития страны до 2050 года. При этом предусмотрен механизм ежегодного обновления.