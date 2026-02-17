 
Общество

Результаты деятельности ОМВД за год представят депутатам в Великих Луках

0

35-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 20 февраля в 10:00 в зале заседаний администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Заседание откроет доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2025 года, также депутатам доложат о результатах оперативно-служебной деятельности ЛО МВД России на станции Великие Луки за минувший год.

Депутаты рассмотрят законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Великие Луки», а также пересмотрят льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан при посещении учреждений культуры Великих Лук.

Планируется также согласовать передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, 69, и передачу в собственность Псковской области имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на территории города.

Депутаты также рассмотрят внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2025-2027 годы.

Помимо этого, планируется согласовать передачу нежилых помещений в безвозмездное пользование Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов», принадлежащих администрации города Великие Луки. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026