Результаты деятельности ОМВД за год представят депутатам в Великих Луках

35-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 20 февраля в 10:00 в зале заседаний администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Заседание откроет доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2025 года, также депутатам доложат о результатах оперативно-служебной деятельности ЛО МВД России на станции Великие Луки за минувший год.

Депутаты рассмотрят законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Великие Луки», а также пересмотрят льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан при посещении учреждений культуры Великих Лук.

Планируется также согласовать передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, 69, и передачу в собственность Псковской области имущества, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на территории города.

Депутаты также рассмотрят внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2025-2027 годы.

Помимо этого, планируется согласовать передачу нежилых помещений в безвозмездное пользование Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов», принадлежащих администрации города Великие Луки.