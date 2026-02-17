 
Общество

Артем Тарасов перечислил отличия нового и старого терминалов псковского аэропорта

Отличия нового и старого терминала перечислил директор псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Сложно сказать, чем будет отличаться новый терминал от старого, потому что здания абсолютно разные и по конструктиву, и по сфере применения. Старое здание сейчас выполняет совмещенную функцию, работает на вылет и прилет. Здание, напомню, 1975 года. Там и все коммуникации 1975 года рождения. А новый терминал абсолютно современный, с современными материалами, это быстровозводимая конструкция. Каждый терминал после открытия нового будет иметь свое назначение. Новый будет работать только на прилет. Людей, прилетевших в Псков, будут подвозить к нему, встречающие тоже будут находиться там, соответственно, и багаж будут выдавать в нем. Старое здание станет терминалом только на вылет», - сказал Артем Тарасов. 

Директор напомнил, что после сдачи нового терминала будет вестись ремонт действующего здания «Заменено будет все, кроме стен. Также есть подозрения, что, возможно, понадобится замена кое-каких железо-бетонных конструкций», - подытожил гость студии. 

Ранее сообщалось, что новый терминал прилета могут открыть уже в конце марта. 

