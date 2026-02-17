Директор псковского аэропорта назвал сроки сдачи нового терминала

Сроки сдачи нового терминала прилета назвал директор псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По его словам, ожидаемое время открытия - конец марта.

«Сейчас мы ничего не покажем, все это можно будет увидеть, когда откроется терминал. Я надеюсь, что это произойдет в конце марта. На данный момент идут завершающие стадии работ, монтаж оборудования. Где-то с середины марта начнутся пуско-наладочные работы, надо запустить и проверить, чтобы не было сбоев в работе, ведь там и кондиционирование, и электричество, отопление, вода, много чего. Также там система досмотра, система выдачи багажа, все это будет более современным, чем в старом терминале», - поделился Артем Тарасов.

Директор аэропорта отметил, что единственное, с чем придется немного подождать, это благоустройство терминала. «Мы сейчас ищем временные решения для того, чтобы людям было комфортно выходить и заходить. Потому что зима вносит свои коррективы, непонятно, какая будет весна, и мы понимаем, что благоустройство терминала мы не сделаем, пока не начнется устойчивая весна», - заключил Артем Тарасов.

Напомним, после запуска нового терминала планируется приведение в порядок существующего. Все работы хотят завершить к 2028-2029 году.