 
Общество

Директор псковского аэропорта назвал сроки сдачи нового терминала

0

Сроки сдачи нового терминала прилета назвал директор псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По его словам, ожидаемое время открытия - конец марта. 

«Сейчас мы ничего не покажем, все это можно будет увидеть, когда откроется терминал. Я надеюсь, что это произойдет в конце марта. На данный момент идут завершающие стадии работ, монтаж оборудования. Где-то с середины марта начнутся пуско-наладочные работы, надо запустить и проверить, чтобы не было сбоев в работе, ведь там и кондиционирование, и электричество, отопление, вода, много чего. Также там система досмотра, система выдачи багажа, все это будет более современным, чем в старом терминале», - поделился Артем Тарасов. 

Директор аэропорта отметил, что единственное, с чем придется немного подождать, это благоустройство терминала. «Мы сейчас ищем временные решения для того, чтобы людям было комфортно выходить и заходить. Потому что зима вносит свои коррективы, непонятно, какая будет весна, и мы понимаем, что благоустройство терминала мы не сделаем, пока не начнется устойчивая весна», - заключил Артем Тарасов. 

Напомним, после запуска нового терминала планируется приведение в порядок существующего. Все работы хотят завершить к 2028-2029 году. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026