Директор псковского аэропорта назвал сроки сдачи нового терминала

Сроки сдачи нового терминала прилета назвал директор псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По его словам, ожидаемое время открытия - конец марта.
Директор аэропорта отметил, что единственное, с чем придется немного подождать, это благоустройство терминала. «Мы сейчас ищем временные решения для того, чтобы людям было комфортно выходить и заходить. Потому что зима вносит свои коррективы, непонятно, какая будет весна, и мы понимаем, что благоустройство терминала мы не сделаем, пока не начнется устойчивая весна», - заключил Артем Тарасов.
Напомним, после запуска нового терминала планируется приведение в порядок существующего. Все работы хотят завершить к 2028-2029 году.